



Инвестиции в израильские высокие технологии сократились на 65%

Израильские высокотехнологичные компании испытали значительное сокращение финансирования во втором квартале 2023 года, при этом инвестиции составили 1,78 млрд долларов США в 100 сделках, что отражает снижение на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отчет, подготовленный совместно LeumiTech и Исследовательским центром IVC, раскрывает тревожную тенденцию к сокращению инвестиций и снижению количества транзакций на 48%, пишет Calcalist.



Тем не менее, есть проблеск надежды, поскольку второй квартал демонстрирует небольшое замедление нисходящей траектории по сравнению с первым кварталом 2023 года со скромным увеличением инвестиций на 2% во втором квартале. Это резко контрастирует с предыдущим годом, когда израильские высокие технологии получили 5,8 миллиарда долларов в соответствующем квартале.



Тимор Арбель-Садрас, генеральный директор LeumiTech, сказал: "Мы продолжаем наблюдать снижение инвестиций, как по сумме вложений, так и по количеству компаний, привлекающих средства. В то же время мы наблюдаем первые признаки стабилизации темпов привлечения средств за счет вторичных инвестиций, в отличие от прекращения первичных инвестиций".



Еще один интересный момент в отчете, заключается в том, что объем иностранных инвестиций был не таким низким, как в последние шесть кварталов подряд, когда наблюдалось устойчивое и значительное снижение иностранных инвестиций в Израиле.





