



Инвестиции в израильские IT-стартапы упали почти вдвое в 2022 году

В 2022 году средства, привлеченные стартапами в технологический сектор Израиля, сократились почти вдвое, упав до 15,5 миллиардов долларов. Больше всего пострадали фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, в то время как посевные инвестиции в местные стартапы увеличились, согласно отчету, опубликованному во вторник Start-Up Nation Central SNC, отслеживающей технологическую отрасль Израиля.



Стоимость инвестиций в прошлом году упала на 43 процента по сравнению с 2021 годом, когда израильские компании привлекли 27 миллиардов долларов частного капитала. За тот же сравнительный период общее количество инвестиционных раундов сократилось примерно на треть – с 1103 до 826.



Рекордный поток средств, привлеченных в 2021 году привел в некоторых случаях к завышенной оценке компаний. Но в середине 2022 года рынок начал меняться, и акции пошли вниз из-за роста инфляции и процентных ставок, а война России с Украиной повлияла на цепочки поставок, мировую экономику и активность инвесторов.



В результате спада на рынке тысячи сотрудников были уволены, что вызвало откат финансирования и резкое снижение стоимости компаний.



“В сфере высоких технологий США было уволено чуть менее 100 000 человек, а цифры в Израиле даже близко не стоят”, – отмечает Хассон. “В Израиле компании замедлили свой рост или сократили от 5–10% персонала, это скорее оптимизация”.



Во второй половине 2022 года количество сделок по инвестированию в акционерный капитал с высокотехнологичными компаниями упало с 519 до 313.

“Дело не в том, что 2022 год был плохим, а в том, что 2021 год был аномалией с точки зрения всех индикаторов”, – считает эксперт.



Согласно отчету SNC, снижение инвестиций не является уникальным для Израиля и соответствует тому, что происходит в Силиконовой долине, где инвестиции в высокотехнологичные компании сократились на 40%.



Самая большая положительная тенденция наблюдалась в стартапах, в которых наблюдался рост инвестиций. Посевные инвестиции в израильские стартапы выросли за год на 22% с 1,32 до 1,62 миллиарда долларов.



Сектор, который пострадал больше всего в 2022 году – это кибербезопасность. Инвестиции в стартапы в области кибербезопасности резко упали на 60% с 6,6 до 2,7 миллиардов долларов, согласно анализу в отчете SNC.



Инвестиции и количество раундов финансирования во всех технологических секторах, охваченных в отчете, сократились в 2022 году, за исключением агропродовольственного сектора, в котором количество сделок увеличилось с 84 до 87.



“Это говорит о том, что сектор агропродовольственных технологий мог быть более устойчивым к внешним факторам, таким как экономический спад», — говорится в отчете SNC. “Этот сектор относительно невелик, но в последние годы наблюдается быстрый рост с 624 активными стартапами”.