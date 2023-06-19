



Инвестиции Intel выводят Израиль на передний край глобальной войны за чипы

Министерство финансов объявило в воскресенье, 18 июня, что Израиль и Intel достигли соглашения, согласно которому компания построит новый завод по производству чипов в Израиле с инвестициями в размере 25 миллиардов долларов. Однако, вопреки объявлению, Intel не взяла на себя обязательство о новых инвестициях в размере 25 миллиардов долларов, а скорее вложила еще 15 миллиардов долларов сверх инвестиций в 10 миллиардов долларов, объявленных в 2019 году. Ожидается, что официальное одобрение соглашения будет получено через несколько недели.



Intel и Израиль договорились построить новый завод в Кирьят-Гате стоимостью 10 миллиардов долларов в 2019 году, но его строительство было отложено из-за пандемии Covid-19. Теперь всплыли старые планы, совпавшие с усилиями Intel по расширению своих производственных мощностей по всему миру. В рамках этой стратегии Intel согласилась увеличить инвестиции в новый завод, который будет больше и совершеннее, чем завод, запланированный в 2019 году, и будет работать как часть производственного комплекса, известного как Megafab.



Согласно пресс-релизу Министерства финансов, ожидается, что Intel наймет тысячи дополнительных рабочих в Кирьят-Гате, предложив зарплату выше средней по отрасли. Кроме того, Intel согласилась увеличить налоговую ставку, которую она будет платить государству, с 5% до 7,5%. Компания намерена завершить инвестиции и начать эксплуатацию завода к 2027 г. и планирует эксплуатировать его как минимум до 2035 г. Взамен Intel получит грант в соответствии с законом для поощрения капитальных вложений в размере 12,8% от инвестиций при условии соблюдения достижение определенных целей.



По оценкам Министерства финансов, инвестиции принесут значительные макроэкономические выгоды, особенно с учетом глобального экономического спада и конкуренции за привлечение компаний-производителей технологий и микросхем. Министерство также утверждает, что инвестиции принесут Израилю прямые финансовые выгоды, превосходящие предоставленные гранты.



Новый завод в Израиле больше похож на инвестиции, объявленные Intel в прошлом году, такие как два завода в Огайо, о которых было объявлено в январе 2022 года, с первоначальными инвестициями в размере 20 миллиардов долларов, которые потенциально могут достичь 100 миллиардов долларов, если компания продолжит реализацию своих планов по строительству. Кроме того, в марте 2022 года было объявлено о строительстве завода в Германии, стоимость которого оценивается в 17 миллиардов евро.





Решение Intel инвестировать в Израиль не должно вызывать удивления, учитывая давние производственные традиции компании в этой стране. Комплекс в Кирьят-Гате постоянно демонстрирует технологические возможности компании, поддерживаемые местными научно-исследовательскими центрами, ведущими разработку передовых микросхем. У Intel есть необходимая инфраструктура, опыт сотрудников и налаженные связи, чтобы оправдать решение об открытии еще одного завода в Кирьят-Гате.



Стратегическое направление, намеченное генеральным директором Пэтом Гелсингером два года назад, определяет глобальные планы Intel. Ранее ориентированная на производство микросхем собственной разработки, корпорация Intel адаптировалась к изменяющимся условиям. Производители, такие как Apple, все чаще предпочитают разрабатывать собственные процессоры и полупроводниковые компоненты, адаптированные к их конкретным потребностям. Несмотря на то, что у Intel есть знания и передовые производственные возможности, которые востребованы многими, они рискуют упустить прибыльный рынок производства продукции с белой этикеткой стоимостью в сотни миллиардов, если не триллионы долларов.



Чтобы успешно войти в эту область, Intel осознала необходимость значительного увеличения производственных мощностей и создания передовых заводов, способных удовлетворить разнообразные требования и объемы поставок. Эта стратегия объясняет стремление Intel к созданию новых заводов по всему миру, что делает завод в Кирьят-Гате неотъемлемой частью их планов.



Администрация Байдена поддерживает этот подход, стремясь расширить возможности производства чипов в США и западном мире. Инициативы администрации, такие как "Закон о чипах", предлагают стимулы на общую сумму 52 миллиарда долларов для поощрения создания заводов по производству микросхем в США, чтобы снизить зависимость от Азии.



Значительные инвестиции Intel в Израиль, несмотря на существенные стимулы со стороны США и Европы, отражают качество местного производственного центра и признание Intel внутренней ценности возможностей, созданных в Израиле.