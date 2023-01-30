



Инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что правовые реформы нанесут ущерб шекелю

В своем последнем отчете о глобальной торговле на рынке Forex, опубликованном в пятницу, отдел экономических исследований американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупредил, что запланированные правительством Нетаниягу судебные реформы могут нанести ущерб шекелю.



В разделе, озаглавленном “Необычное отклонение от глобальных технологий”, экономисты Goldman Sachs сообщили: “В течение всего периода пандемии израильский шекель выделялся как валюта, которая особенно движима глобальными, а не внутренними факторами. За последние шесть месяцев эти тенденции в целом сохранились – за этот период сдвиги в индекс Nasdaq, например, объясняют почти 60% высокочастотных колебаний пары доллар США/шекель: это, безусловно, самая высокая доля любой основной валюты”.



“Судебные реформы, предложенные правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вызвали обеспокоенность у некоторых инвесторов, включая местных жителей, тем, что реформы могут снизить независимость судебной системы в Израиле, и, в конечном итоге, сократить прямые иностранные инвестиции или рост технологического сектора”, – предупредили экономисты Goldman Sachs.



“Однако окончательное решение по этому вопросу кажется преждевременным. Нужно увидеть, будут ли предложения реализованы в полном объеме”, – считают эксперты.



“Но есть несколько признаков того, что недавние события повлияют на институциональное хеджирование поведения местных инвесторов, что, вероятно, лежит в основе поразительной корреляции между долларом США и шекелем и глобальными технологическими акциями, которые годами двигали шекель”, – заключает Goldman Sachs.