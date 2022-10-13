Intel сокращает тысячи рабочих мест в связи с падением рынка ПК
Производитель микросхем Intel Corp планирует значительное сокращение штата сотрудников, которое может исчисляться тысячами, в связи с замедлением темпов роста рынка персональных компьютеров.
Об увольнениях будет объявлено уже в этом месяце, а в некоторых подразделениях Intel, включая группу продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть около 20% сотрудников.
По состоянию на июль в компании работало 113 700 сотрудников.
В июле компания снизила свои годовые прогнозы продаж и прибыли после того, как не оправдались оценки результатов второго квартала.
Высокий уровень инфляции и возобновление работы офисов и школ привели к тому, что люди стали тратить меньше средств на ПК, чем во время пандемии.
Производители чипов также находятся под давлением ограничений COVID-19 на ключевом рынке ПК в Китае и конфликта в Украине, которые привели к перебоям в поставках и снизили спрос.
Intel также планирует запустить контрактное производство для внешних клиентов и продуктовых линеек компании.