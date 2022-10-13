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Intel сокращает тысячи рабочих мест в связи с падением рынка ПК
13.10.2022 17:15 Евгения Маркова

Intel сокращает тысячи рабочих мест в связи с падением рынка ПК

Производитель микросхем Intel Corp планирует значительное сокращение штата сотрудников, которое может исчисляться тысячами, в связи с замедлением темпов роста рынка персональных компьютеров.

Об увольнениях будет объявлено уже в этом месяце, а в некоторых подразделениях Intel, включая группу продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть около 20% сотрудников.

По состоянию на июль в компании работало 113 700 сотрудников.

В июле компания снизила свои годовые прогнозы продаж и прибыли после того, как не оправдались оценки результатов второго квартала.

Высокий уровень инфляции и возобновление работы офисов и школ привели к тому, что люди стали тратить меньше средств на ПК, чем во время пандемии.

Производители чипов также находятся под давлением ограничений COVID-19 на ключевом рынке ПК в Китае и конфликта в Украине, которые привели к перебоям в поставках и снизили спрос.

Intel также планирует запустить контрактное производство для внешних клиентов и продуктовых линеек компании.

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