



Intel сокращает тысячи рабочих мест в связи с падением рынка ПК

Производитель микросхем Intel Corp планирует значительное сокращение штата сотрудников, которое может исчисляться тысячами, в связи с замедлением темпов роста рынка персональных компьютеров.



Об увольнениях будет объявлено уже в этом месяце, а в некоторых подразделениях Intel, включая группу продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть около 20% сотрудников.



По состоянию на июль в компании работало 113 700 сотрудников.



В июле компания снизила свои годовые прогнозы продаж и прибыли после того, как не оправдались оценки результатов второго квартала.



Высокий уровень инфляции и возобновление работы офисов и школ привели к тому, что люди стали тратить меньше средств на ПК, чем во время пандемии.



Производители чипов также находятся под давлением ограничений COVID-19 на ключевом рынке ПК в Китае и конфликта в Украине, которые привели к перебоям в поставках и снизили спрос.



Intel также планирует запустить контрактное производство для внешних клиентов и продуктовых линеек компании.