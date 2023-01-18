



Intel разрешил россиянам загружать драйверы со своего сайта: подробности

Российское издание "Известия" сообщило, что официальный сайт Intel, заблокированный для граждан РФ с 25 февраля 2022 года, снова начал загружаться без VPN. Издание Tom's Hardware выяснило подробности таких изменений.



Tom's Hardware приводит официальный комментарий представителей Intel. Они сообщили, что в последнее время в деятельности "не произошло никаких изменений". В феврале и марте 2022 года компания приостановила все поставки клиентам из России и Беларуси, а в апреле 2022 года объявила, что приостанавливает свою деятельность в России.



Однако в пресс-службе подтвердили, что загрузка для российских пользователей действительно разблокирована ради соблюдения гарантийных обязательств.

“Intel продолжает соблюдать все экспортные правила и санкции в странах, в которых работает. Это включает соблюдение санкций и мер экспортного контроля в отношении России и Беларуси, введенных США и союзными странами. Доступ к ресурсам, удовлетворяющим потребности в обновлении драйверов, является частью гарантийных обязательств Intel”, – заявили в компании.



Как пишет Tom's Hardware, российские СМИ продолжают "рисовать картину возвращения нормальной жизни в страну" и сообщают, что они могут получить доступ к порталу загрузок Intel без подмены IP-адресов. Однако, они не сообщают, что доступ к ПО Intel из России и Беларуси фактически возможен только по прямой ссылке. Зайти на остальные страницы сайта по-прежнему нельзя.



Интересно также, что обновления драйверов доступны только через инструмент автоматической загрузки. Несмотря на то, что программное обеспечение Driver and Support Assistant, которое автоматически устанавливает или обновляет драйверы, находится в свободном доступе для использования, Tom's Hardware утверждает, что Intel не разрешает прямую загрузку драйверов без предварительной регистрации и создания профиля на веб-сайте Intel, что не разрешено с российского IP-адреса.