



"Из-за судебной реформы". Intel задерживает инвестиции

На встрече, которая должна была состояться в понедельник, планировалось обсудить инвестиции и выгоды Intel. В 2019 году компания получила льготы на сумму 3,2 миллиарда шекелей в обмен на гарантию трудоустройства определенного числа израильтян и инвестирования около 37 миллиардов шекелей в Израиль.



Компания обеспокоена тем, что коалиция Нетаниягу планировала использовать потенциальные инвестиции для доказательства доверия таких технологических гигантов, как Intel, израильской экономике в настоящий момент, хотя эти инвестиции на самом деле являются частью глобального плана компании по расширению своих производственных мощностей во всем мире. Именно это опасение и привело к отсрочке важной инвестиционной встречи.