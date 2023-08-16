



Intel отказывается от сделки с израильской компанией Tower на 5,4 млрд долларов

Корпорация Intel (INTC.O) откажется от своей сделки по приобретению израильского производителя микросхем Tower Semiconductor Ltd (TSEM.TA) на сумму 5,4 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.



Intel, подписавшая сделку о покупке Tower в феврале 2022 года, не получила одобрения китайских регулирующих органов на приобретение вовремя, как того требует контракт, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными перед официальным объявлением.



Это событие подчеркивает, как напряженность между Соединенными Штатами и Китаем по таким вопросам, как торговля, интеллектуальная собственность и будущее Тайваня, распространяется на корпоративные сделки, особенно когда речь идет о технологических компаниях.



Источники добавили, что Intel не планирует вести переговоры о продлении контракта и вместо этого заплатит Tower компенсацию в размере 353 миллионов долларов.

Было неясно, одобрили бы сделку регулирующие органы, если бы компании продлили контракт и дождались завершения проверки.



Intel и Tower отказались от комментариев. Связаться с представителями Государственного управления по регулированию рынка, антимонопольного регулятора Китая, для получения комментариев агентству не удалось.



