



Intel Israel уволил десятки сотрудников

Крупнейший частный работодатель в сфере высоких технологий Intel Israel уволил десятки сотрудников.

Компания таким образом пытается справиться с финансовыми трудностями.

По словам источников в Intel Israel, увольнения происходили в течение последних нескольких недель

Этой осенью штаб-квартира Intel приказала всем филиалам значительно сократить расходы. Есть опасения, что сотрудников компании ждут дополнительные увольнения.

По данным Calcalist, сокращения произошли в нескольких отделах, поскольку фирма закрывает различные проекты.

Как сообщает 12 канал, тысячам сотрудников были предложены пенсионные пакеты или неоплачиваемый отпуск.