Intel Israel уволил десятки сотрудников
Крупнейший частный работодатель в сфере высоких технологий Intel Israel уволил десятки сотрудников.
Компания таким образом пытается справиться с финансовыми трудностями.
По словам источников в Intel Israel, увольнения происходили в течение последних нескольких недель
Этой осенью штаб-квартира Intel приказала всем филиалам значительно сократить расходы. Есть опасения, что сотрудников компании ждут дополнительные увольнения.
По данным Calcalist, сокращения произошли в нескольких отделах, поскольку фирма закрывает различные проекты.
Как сообщает 12 канал, тысячам сотрудников были предложены пенсионные пакеты или неоплачиваемый отпуск.