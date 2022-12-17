Новости » Экономика
Intel Israel уволил десятки сотрудников
17.12.2022 06:33 Алина Груднева

Intel Israel уволил десятки сотрудников

Крупнейший частный работодатель в сфере высоких технологий Intel Israel уволил десятки сотрудников.

 
Компания таким образом пытается справиться с финансовыми трудностями. 
 
По словам источников в Intel Israel, увольнения происходили в течение последних нескольких недель 
 
Этой осенью штаб-квартира Intel приказала всем филиалам значительно сократить расходы. Есть опасения, что сотрудников компании ждут дополнительные увольнения.
 
По данным Calcalist, сокращения произошли в нескольких отделах, поскольку фирма закрывает различные проекты.
 
Как сообщает 12 канал, тысячам сотрудников были предложены пенсионные пакеты или неоплачиваемый отпуск. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы