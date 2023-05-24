



Иностранные компании обдумывают выход из тендера на метро

Две иностранные компании, участвовавшие в тендере на управление и планирование линий метро в Тель-Авиве, рассматривают возможность отзыва своей кандидатуры из-за попыток правительства провести судебную реформу и сопутствующей политической атмосферы, что создает негативное отношение к инвестициям в Израиль. Это негативное настроение усугубляется заявлениями министра транспорта Мири Регев о том, что управление проектом метрополитена будет передано другой компании.



Тендер на проект метро вызвал большой интерес у многих иностранных компаний. Общая стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов шекелей, что делает его самым дорогим и сложным проектом в Израиле. В последние годы правительственные министерства упорно работали над тем, чтобы сделать тендер доступным для как можно большего числа компаний, чтобы повысить конкуренцию и привлечь ведущие компании со всего мира.



Несмотря на большой интерес и преимущества тендера, он также имеет риски. Законодательное планирование линий еще не завершено, работа, предназначенная для компаний-победителей, еще не закрыта, и существует большая турбулентность. Закон о метро также должен быть полностью одобрен Кнессетом, несмотря на планы коалиции принять его к концу предыдущей сессии Кнессета.



Однако, бизнес-атмосфера меняется из-за попыток пересмотра судебной системы, протестов и предупреждений международных агентств. Все это создает негативные настроения уинвесторов. Компании опасаются будущих судебных исков, которые характерны для многих инфраструктурных проектов, против NTA и государства в такой ситуации.



Проект метро Тель-Авива включает в себя планы строительства 145 километров подземных железнодорожных линий со 109 станциями в 24 местных органах власти. Первая часть сети метро должна быть завершена к 2034 году, а вторая часть – к 2037 году.



Предполагаемый экономический эффект, согласно профессиональным оценкам, оценивается в 33 миллиарда шекелей с момента начала работы метро в результате экономии времени, экономического развития вокруг станций, сокращения времени, необходимого для перевозки грузов, экономии на обслуживании транспортных средств. и другие переменные. По прогнозам, к 2040 году доля населения с низким социально-экономическим уровнем, способного добраться до центров занятости в мегаполисе в течение часа, составит всего 38%, а после запуска метро вырастет до 57%.