



Иностранцам разрешат продать бизнес в РФ за 10% “добровольный” взнос

Компаниям из “недружественных” стран позволят продать свои активы в России, если они согласятся 10% от суммы операции отдать правительству России в качестве “добровольного взноса”. Альтернативой может быть предоставление двухгодичной рассрочки для покупателя.



Такие требования собирается утвердить Минфин. Рабочая группа под председательством Антона Силуанова разработала четыре критерия, которые позволят продать бизнес в РФ.



Помимо выплаты в бюджет, потребуется еще провести независимую оценку стоимости активов, после этого компания получит право продать актив только по 50% стоимости от цены, установленной в ходе оценки. Наконец, продавцы должны будут еще утвердить показатели эффективности для новых владельцев предприятий.



Эксперты подчеркивают, что положение о добровольном взносе в бюджет России фактически ставит крест на продаже активов, поскольку предусматривает наложение на компании вторичных санкций за это.