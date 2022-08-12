



Инициатива Лапида и Либермана - улучшить центры устойчивости на Юге

Премьер-министр Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман объявили о новой инициативе "гражданской устойчивости", направленной на улучшение центров устойчивости на Юге Израиля, страдающего от терактов и ракетных ударов из Газы.

Инициатива будет представлена ​ на утверждение правительства в воскресенье, 14 августа.

Она направлена ​​на улучшение центров устойчивости, которые предоставляют консультации и услуги по психическому здоровью.

Инициатива подразумевает увеличение бюджетов и потенциальное открытие новых центров.

Предполагается, что в 2023 году на них будет выделено 26 миллионов шекелей. К сравнению, в 2019 году бюджет составлял 18 млн. Министры Бени Ганц, Ницан Горовиц и Омер Бар-Лев поддержали это решение.

"Экономическая стабильность, здоровье и безопасность жителей являются национальной миссией, и мы работаем над оказанием помощи. Нам удается проводить правильную политику на юге Израиля, которая привела к тому, что поселения стали одними из самых быстрорастущих в Государстве Израиль", — прокомментировал Либерман.

Что примечательно, министерство здравоохранения управляет 11 центрами устойчивости. Большинство из них находятся на Юге Израиля. Там гражданам оказывают психологическую поддержку в чрезвычайных ситуациях, таких как ракетные обстрелы из Газы.