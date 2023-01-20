



Инфляция в Японии достигла самого высокого уровня с 1981 года

Уровень инфляции в Японии подскочил до нового максимума за 41 год, поскольку предприятия перекладывают более высокие расходы на своих клиентов.



Об этом сообщает ВВС.



Официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что инфляция достигла самого высокого уровня с 1981 года, девятый месяц подряд она превышает целевой показатель центрального банка в 2%.



Как отмечается, базовые потребительские цены за прошлый месяц выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом, вдвое превысив целевой уровень Банка Японии.



Это оказывает дополнительное давление на центральный банк, чтобы повысить процентные ставки, чтобы помочь снизить рост стоимости жизни. Однако Банк Японии удивил инвесторов, объявив, что сохранит ставки около нуля, несмотря на рост стоимости всего, от продуктов питания до топлива.