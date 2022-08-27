



Инфляция в Израиле и мире: экономисты выражают осторожный оптимизм

По мнению израильских экономистов, на фоне здорового экономического роста темпы инфляции в Израиле и мире, как ожидается, вернутся к норме где-то в следующем году.



По данным Центрального статистического бюро, уровень инфляции в Израиле достиг 5,2% в годовом исчислении по состоянию на июль. Этот показатель выше, чем ожидалось, но значительно ниже среднего показателя по ОЭСР. В ответ Банк Израиля объявил о повышении процентной ставки до 2%. Как ожидается, еще одно повышение ставки произойдет уже осенью.



Однако ведущие израильские экономисты настроены оптимистично и предвидят конец высокой инфляции как в Израиле, так и во всем мире в ближайшем будущем, сообщает Ynet.



"Как ожидается, не только в Израиле, темпы инфляции снова станут "нормальными" где-то в 2023 году", - сказал профессор Беньямин Бенталь, главный исследователь и председатель программы экономической политики в иерусалимском Центре исследований социальной политики Тауба.



Что касается опасений по поводу потенциальной рецессии, Бенталь сказал, что рыночные прогнозы в настоящее время направлены в противоположную сторону, по крайней мере, для США и Израиля, экономика которых растет, а уровень безработицы также остается довольно низким. Однако, по его словам, опасения вызывает ситуация в Европе, которая страдает от засухи и последствий войны в Украине и других факторов.



Другие экономисты также выразили "осторожный оптимизм" по поводу роста затрат и процентных ставок.



Профессор Алекс Цукерман, 30 лет проработавший в Тель-Авивском университете, считает, что проблемы с цепочками поставок, которые привели к скачку цен на многие товары для дома постепенно решаются.



Многие центральные банки по всему миру повысили процентные ставки, чтобы обуздать безудержную инфляцию, и потребуется время, чтобы такие меры "охладили" рынки.



"Если эта политика увенчается успехом, то, по моим оценкам, мы вернемся к нормальной жизни в течение года или двух, при условии, что больше не будет сюрпризов или непредвиденных обстоятельств. Мы не увидим падения цен на жилье, мы увидим замедление роста цен. На самом деле тот факт, что ставки так долго были такими низкими, является одной из причин того, что рынок жилья достиг точки кипения", - отметил он.



Цукерман также рекомендовал другие меры по сдерживанию безудержной инфляции, а именно регулирование цен на основные товары. Налоговые ставки на определенные товары также могут быть снижены, по крайней мере, на время.



"Но я не думаю, что снижение налогов на все подряд — это благоприятная политика, которую можно сохранить в долгосрочной перспективе", - отметил он.