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Инфляция в Германии достигла самого высокого уровня за более чем 70 лет
04.01.2023 06:30 Ольга Белозерова

Инфляция в Германии достигла самого высокого уровня за более чем 70 лет

В Германии зафиксирована самая высокая годовая инфляция за более чем 70 лет. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные во вторник Федеральным статистическим управлением страны, сообщает Associated Press.

Рост цен на энергоносители и продукты питания из-за нападения России на Украину привел к тому, что годовая инфляция в Германии достигла 7,9% в 2022 году.

 В последний раз годовая инфляция была близка к этому уровню в 1951 году, когда она составляла 7,6%. В 2021 году годовая инфляция в Германии была на уровне 3,1%. 

 

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