



Инфляция в Германии достигла самого высокого уровня за более чем 70 лет

В Германии зафиксирована самая высокая годовая инфляция за более чем 70 лет. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные во вторник Федеральным статистическим управлением страны, сообщает Associated Press.



Рост цен на энергоносители и продукты питания из-за нападения России на Украину привел к тому, что годовая инфляция в Германии достигла 7,9% в 2022 году.



В последний раз годовая инфляция была близка к этому уровню в 1951 году, когда она составляла 7,6%. В 2021 году годовая инфляция в Германии была на уровне 3,1%.



