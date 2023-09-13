



Инфляция в Египте бьет рекорды

Инфляция в Египте достигла нового рекорда, а потребительские расходы больше зависят от того, позволят ли власти страны упасть фунту.



Государственное статистическое агентство CAPMAS представило отчет, согласно которому, рост цен в городских частях страны в августе ускорился до 37,4% в годовом исчислении по сравнению с 36,5% в предыдущем месяце. В месячном исчислении инфляция составила 1,6% по сравнению с 1,9% в июле.



Рост цен на продукты и напитки составил 71,4% — это крупнейший компонент инфляционной корзины.



Инфляция держалась на уровне свыше 30% на протяжении большей части года, что является проблемой для этой страны, где от властей требуется больше гибкости обменного курса, чтобы разблокировать следующий транш кредита Международного валютного фонда на $3 млрд.



МВФ ждет, пока власти добьются успеха в реформах, цель которых — создать достаточные валютные резервы, чтобы справиться с очередным вероятным ростом цен. 3 девальвации с начала 2022 года уже отразились на экономике, повысив стоимость импортируемых товаров при одновременной нехватке иностранной валюты.