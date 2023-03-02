



Инфляция ударила по средней зарплате в Израиле



Средняя месячная зарплата в Израиле с поправкой на инфляцию на конец 2022 года составила 10 858 шекелей, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.



Об этом свидетельствует отчет Центрального статистического бюро.



Уточняется, что без учета инфляции она наоборот выросла на 2,8% до 12 120 шекелей.



В свою очередь, количество оплачиваемых рабочих мест в стране увеличилось на 8,8% по сравнению с 2021 годом, до 3,94 млн. Тем временем, возврат работников с низкой производительностью труда привел к снижению средней зарплаты.



В технологическом секторе среднемесячная заработная плата составляла 27 860 шекелей, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Количество рабочих мест увеличилось на 10,1%.



