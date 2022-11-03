



Инфляция подорвала рост средней зарплаты в Израиле

Средняя заработная плата работников в израильской экономике выросла на 4% за последний год, но на практике была полностью подорвана инфляцией, которая за тот же период выросла сильнее.



Об этом сообщает Globes.



В августе 2022 года среднемесячная заработная плата составляла 12 285 шекелей, что на 414 шекелей больше, чем в августе 2021 года. Однако при сопоставлении с индексом потребительских цен за тот же период и соответствующей корректировке средняя заработная плата снизилась на 0,4% и составила 10 890 шекелей в августе 2022 года.



Согласно предварительным данным Центрального статистического бюро, средняя заработная плата в сентябре 2022 года составляла 12 205 шекелей, что немного меньше, чем в августе 2022 года, но на 4,6% выше, чем в сентябре 2021 года, без поправки на инфляцию.