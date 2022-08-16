



Инфляция и цены на жилье в Израиле продолжают расти

Инфляция и цены на жилье в Израиле растут быстрее, чем за многие последние годы, согласно новым официальным данным, опубликованным в понедельник, 15 августа, продолжая тревожную тенденцию для экономики.



Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Израиле неожиданно вырос на 1,1% в июле и на 5,2% в годовом исчислении по сравнению с июлем 2021 года, что является самым быстрым годовым темпом за последние 14 лет.



Темпы инфляции значительно превышают верхний предел 3%, прогнозируемый Банком Израиля.



Отчет по жилищному строительству показывает, что цены выросли на 17,8% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.



Хотя уровень инфляции в Израиле ниже, чем в США, где он, похоже, замедлился до 8,5% в июле, сочетание роста цен, повышения процентных ставок и неопределенности в технологическом секторе создает одну из самых сложных экономических ситуаций за последние годы.



Рост стоимости жизни в Израиле занимает важное место в повестке дня в преддверии очередного раунда выборов в ноябре. Согласно недавнему опросу, проведенному Израильским институтом демократии (IDI), 44% израильских респондентов заявили, что экономическая платформа той или иной партии и ее план по решению проблемы роста стоимости жизни были основными факторами, повлиявшими на их решение при голосовании 1 ноября.