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Индия выбыла из пятерки крупнейших фондовых рынков мира  из-за краха Адани
06.02.2023 05:45 Евгения Маркова

Индия выбыла из пятерки крупнейших фондовых рынков мира  из-за краха Адани

Обвал акций конгломерата Adani стоил Индии места в пятерке крупнейших мировых фондовых рынков, Рыночная капитализация индийского фондового рынка упала ниже капитализации рынка Франции и составила $3,2 трлн.

В результате падения Индии на шестое место разрыв с Великобританией, занимающей седьмую позицию, составил чуть более $100 млрд. Учитывая, что акции Adani Group потеряли уже более $100 млрд, Индия может опуститься еще ниже в рейтинге, если эта тенденция сохранится.

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