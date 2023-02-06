



Индия выбыла из пятерки крупнейших фондовых рынков мира из-за краха Адани

Обвал акций конгломерата Adani стоил Индии места в пятерке крупнейших мировых фондовых рынков, Рыночная капитализация индийского фондового рынка упала ниже капитализации рынка Франции и составила $3,2 трлн.



В результате падения Индии на шестое место разрыв с Великобританией, занимающей седьмую позицию, составил чуть более $100 млрд. Учитывая, что акции Adani Group потеряли уже более $100 млрд, Индия может опуститься еще ниже в рейтинге, если эта тенденция сохранится.