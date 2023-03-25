



Индия: "Пришло время" для Airbus и Boeing создать заводы по сборке самолетов

Авиагиганты Airbus и Boeing столкнулись с растущим давлением со стороны индийских властей с целью создания заводов по производству реактивных самолетов в Индии после того, как министр гражданской авиации страны заявил агентству Reuters, что "пришло время" удовлетворить свой растущий спрос самолетами, собранными на отечественных предприятиях.



Джотирадитья Шиндиа сказал, что созрели условия для "прыжка веры" обоих производителей самолетов, поскольку быстрорастущая авиационная промышленность Индии достигает "точки перегиба", о чем свидетельствуют планы по сборке военно-транспортных самолетов Airbus C295 на месте в Индии.



На вопрос, должны ли Airbus и Boeing теперь рассмотреть вопрос о создании заводов по сборке реактивных лайнеров в Индии, Шиндиа ответил: "Абсолютно, и с большой буквы, и причина, по которой я сказал с большой буквы, заключается в том, что Airbus уже сделал этот огромный знаменательный шаг: C295".



Консорциум Airbus-Tata планирует собрать 40 самолетов C295 в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди, который хочет, чтобы аэрокосмическая промышленность и оборона стали ключевым двигателем его стремления "Сделай в Индии" по расширению пятой по величине экономики мира.



Air India, контролируемая Tata, в прошлом месяце согласовала рекордные заказы на 470 реактивных лайнеров от Airbus и Boeing, а источники сообщили, что крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo ведет переговоры еще о 500 самолетах.



"Рынок есть, есть объем, есть инженерный талант. И тогда вы совершаете этот прыжок веры. Так что время пришло", — сказал Скиндиа в интервью, добавив, что такие решения не обязательно будут привязаны к конкретным заказам.



"Настал момент для этих компаний подумать о том, чтобы твердо стоять на ногах в Индии", — сказал он.



Индия тайно лоббировала сборку самолетов на своей территории в течение нескольких лет, но за последний год усилила давление за кулисами, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.



В настоящее время два мировых гиганта авиастроения столкнулись с потребностью в мощностях для удовлетворения растущего спроса и одновременно с давлением на глобальные цепочки поставок и геополитической нестабильностью.



Их стратегии различаются: Boeing сохраняет эталонное производство 737 в районе Сиэтла, в то время как Airbus управляет четырьмя наборами конкурирующих линий A320 в Европе, США и Китае.



На данный момент обе компании, похоже, сопротивляются призывам Индии построить линии окончательной сборки гражданских самолетов, в то же время подыгрывая существующим инвестициям в проектирование, цепочку поставок и техническое обслуживание. Boeing заявил, что покупает запчасти и услуги в Индии на 1 миллиард долларов в год, а Airbus заявил, что его покупки составляют 700 миллионов долларов.



"В каждой стране есть желание иметь как можно больше производства… и окончательная сборка — это желание, которое вы видите во всем мире", — сказал Салил Гупте, президент Boeing India.



Аналитики аэрокосмической отрасли говорят, что сборка составляет от 5% до 7% стоимости самолета, но часто рассматривается как политическая победа.