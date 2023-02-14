



Индия планирует утроить оборонный экспорт и продавать истребители и вертолеты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 13 февраля, озвучил намерение правительства более чем втрое увеличить ежегодный экспорт продукции оборонного назначения до $5 миллиардов в течение следующих двух лет. Индия десятилетиями была одним из крупнейших в мире импортеров оборонной техники, но на мировом рынке экспорта вооружений она не имела веса. Экспортные амбиции Нью-Дели являются признаком растущего влияния, поскольку он использует рычаги огромного импорта для привлечения инвестиций в свою промышленность.



“Сегодня Индия – это не только рынок для оборонных компаний, но и потенциальный оборонный партнер”, – сказал Моди в своем выступлении на выставке. “Я призываю частный сектор Индии инвестировать все больше и больше в оборонный сектор страны”.



Он добавил, что Индия экспортирует оборонную продукцию в 75 стран.



В прошлом индийский экспорт включал вертолеты Dhruv компании Hindustan Aeronautics HAL на Филиппины, Маврикий и Эквадор, а также сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace на Филиппины. HAL также предложила Малайзии свой легкий истребитель Tejas.

Индия также экспортировала другие товары, такие как оффшорные патрульные суда, системы берегового наблюдения, авионику, ракетные установки и запасные части для радаров. Авиасалон направлен на продвижение экспорта местных авиационных брендов, таких как Tejas, Dhruv, учебно-тренировочный самолет HTT-40, легкий многоцелевой вертолет Dornier и легкий боевой вертолет.



Индия также хочет, чтобы более мелкие отечественные компании и стартапы производили детали для крупной оборонной продукции по всему миру, а также привлекали иностранные инвестиции для совместной разработки и производства продукции.



Имея общие границы с государствами, обладающими ядерным оружием, Китаем и Пакистаном, военно-воздушный флот Индии, в основном советской эпохи, отчаянно нуждается в модернизации. Вторжение России в Украину заставило Индию еще больше диверсифицировать свою базу снабжения на фоне опасений возможного нарушения поставок из России и давления Запада на Нью-Дели с целью ограничить связи с Москвой.