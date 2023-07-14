



Индия может запретить около 80% экспорта риса

Индия рассматривает возможность запретить экспорт большинства сортов риса, кроме басмати. Об этом сообщает Bloomberg.



На такие меры правительство Индии может пойти в связи с ростом внутренних цен и опасением усиления инфляции. Розничные цены на рис в Дели в этом году выросли примерно на 15%, в среднем по стране – на 8%.



Индия – крупнейший в мире поставщик риса. Если правительство запретит экспорт, то это затронет около 80% всего индийского экспорта риса Индии. Такие действия могут привести к снижению внутренних цен и одновременно к повышению цен на глобальном рынке, где уже и без этого цены выросли из-за опасений состояния Эль-Ниньо – краткосрочного повышения температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части.



На Индию приходится примерно 40% мировой торговли рисом. Экспорт этой культуры осуществляется более чем в сотню стран. Крупнейшими потребителями являются Китай, Сенегал, Бенин, Кот-д'Ивуар и Того. Агентство отмечает, что некоторые страны уже увеличили закупки риса из-за опасений решения индийских властей по экспорту и Эль-Ниньо.



В начале июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на продовольствие в июне снижались второй месяц подряд после первого за год апрельского повышения. По ее данным, рис подешевел на 1,2%.