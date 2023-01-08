



Индийская рупия стала худшей среди валют развивающихся стран Азии 2022 года

Индийская рупия, худшая из валют развивающихся стран Азии в 2022 году, вероятно, продолжит падать в следующем финансовом году, по мнению одного из ведущих частных банков страны.



"Существенно возросший дефицит текущего счета в следующем финансовом году будет держать рупию под давлением", сказал в интервью Нирадж Гамбхир, руководитель группы казначейства, рынков и оптовых банковских операций в Axis Bank Ltd.



В прошлом году курс рупии снизился более чем на 10% под влиянием сильного доллара, укрепленного агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и ухудшением внешних финансовых показателей Индии. По словам аналитиков, Резервный банк Индии может использовать любой приток валюты для пополнения своих валютных резервов, что также может сыграть против рупии.



"За последний год РБИ израсходовал довольно большой объем резервов, чтобы регулировать темпы обесценивания рупии", - сказал Гамбхир. "Если произойдет приток ликвидности на внутренние рынки, это будет использовано для восстановления резервов".



Однако, аналитики не ожидают стремительной девальвации, а ожидают более мягкого снижения курса на 2%-3% в финансовом году, начинающемся 1 апреля.



В пятницу рупия торговалась стабильно на уровне 82,57 за доллар, пишет Bloomberg.