



Индекс потребительских цен в мае не достиг ожидаемого уровня

Индекс потребительских цен Израиля за май оказался ниже ожидаемого. Ожидалось, что индекс покажет рост на 0,5%, но в действительности он вырос всего на 0,2%. Годовой уровень инфляции упал до 4,6%, самого низкого уровня с сентября 2022 года.



Арендная плата за жилье выросла на 0,4%.



Индекс затрат на жилищное строительство в мае 2023 года упал на 0,1%. За двенадцать месяцев до конца мая индекс вырос на 2,5%.



Индекс цен на жилье показывает, что в марте-апреле 2023 года цены на новые и подержанные дома упали на 0,2% по сравнению с февралем-мартом 2023 года. В разрезе по регионам цены не изменились в Иерусалиме и выросли на 1,3% в Тель-Авиве, на 0,2% в Хайфе и на 1,4% на юге. Цены снизились на 1,3% на севере и на 1,9% в центральном регионе.



Индекс цен на жилье в марте-апреле 2023 года вырос на 9,8% по сравнению с мартом-апрелем 2022 года. Индекс цен на новое жилье за ​​этот период вырос на 10,3%.