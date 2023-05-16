



Индекс потребительских цен в Израиле вырос в два раза больше прогнозов

Индекс потребительских цен вырос в апреле на 0,8% - намного выше прогнозов аналитиков в 0,5%. Это означает, что за последние 12 месяцев (апрель 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года) индекс вырос на 5%, и инфляция в Израиле по-прежнему очень высока. Это следует из данных Центрального статистического бюро.



Цены на продукты и услуги, составляющие значительный вес в потребительской корзине семьи - транспорт, одежда и обувь, культура и развлечения, а также раздел жилья очень высоки и особенно бьют по слабым слоям населения.



Заметный рост цен был зафиксирован в разделах: свежие овощи и фрукты (4%), транспорт (2,5%), одежда и обувь (1,9%), культура и развлечения (1,8%), жилье (0,5%) и продукты питания (0,4%), а заметное снижение цен было зафиксировано в разделах : обслуживание квартир (0,5%) и мебель и бытовое оборудование (0,2%).



В то время, когда инфляция в большинстве стран мира начинает снижаться, в Израиле ситуация противоположная, и есть опасения, что индексы цен будут расти и еще больше увеличат уровень инфляции в Израиле.

