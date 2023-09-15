



Индекс потребительских цен в августе превзошел прогнозы

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Израиле в августе вырос на 0,5%. За год по состоянию на конец августа индекс вырос на 4,1%. Данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, стали неприятным сюрпризом, поскольку аналитики прогнозировали рост ИПЦ в августе на 0,3-0,4%. Целевой диапазон Банка Израиля по годовой инфляции составляет 1-3%.



Заметно выросли расходы на транспорт – на 1,8% в прошлом месяце, на культуру и развлечения – на 1,3%, и на содержание домов – на 0,7%. Одежда и обувь подешевели на 2,5%.



Продолжает вызывать беспокойство рост арендной платы для новых арендаторов. Арендная плата за жилье без учета государственного жилья выросла на 1,8%, но для съемщиков, продлевающих договор аренды, рост составил 3,8%, а для новых – 8,4%.



Центральное статистическое бюро также опубликовало данные по ценам на жилье, которые не являются частью ИПЦ. Сравнение цен сделок в июне-июле 2023 года со сделками в мае-июне 2023 года показывает падение на 0,1%. Цены снижаются уже четыре месяца подряд.



По сравнению с июнем-июлем 2022 года цены в июне-июле 2023 года выросли на 3,2%. В разбивке по регионам цены выросли в годовом исчислении на 6,6% на севере страны, на 6,4% в Хайфе, на 3,7% на юге, на 2,9% в Иерусалиме, на 2,2% в центральном регионе и на 1,9% в Тель-Авиве. Средняя цена на новые квартиры в Израиле за последний год выросла на 2,6%.

