



Импортеры Израиля предупредили о возможном дефиците зерна из-за работы портов

Председатель Союза импортеров зерна Итай Рон обратился к министру транспорта Мири Регев и предупредил о возможности дефицита продовольствия и роста цен на продукты питания на фоне кризиса на хайфских элеваторах, а также на фоне заявлений о том, что порт Ашдода не выделяет достаточно рабочей силы для разгрузки судов с зерном.



По словам Рона, новый конвейер для разгрузки зерна в порту Ашдода, который был рассчитан на разгрузку 15-20 тысяч тонн в день, на самом деле разгружает треть от этого количества и остается неподвижным большую часть дня из-за того, что порт не выделяет персонал. "В порту Ашдода одновременно должны разгружаться два судна, а не одно, и каждый день на разгрузку должно быть выделено не менее 10 разгрузочных бригад, чтобы удовлетворить потребность экономики в регулярных поставках продовольствия".





Хранилище зерна в Хайфе, подчеркнул Рон, закрыто с 27 марта. "В нынешней ситуации, когда элеваторы Гадот/Дагон в Хайфе работают не на полную мощность, нет портовых мощностей для разгрузки зерна, необходимого для обеспечения израильской экономики", - подчеркнул он. Напомним, что работники силоса в Хайфе протестуют на фоне плохого технического обслуживания и условий безопасности, которым пренебрегают, в частности, потому, что в ближайшие годы в районе Хайфского порта предполагается построить новый силос.



Рон отметил, что с 23 марта в порту Ашдода разгружается судно "Антея", перевозящее 58 тысяч тонн пшеницы для мукомольных заводов. По состоянию на вчерашний день для разгрузки оставалось еще 14 тыс. тонн. Кроме того, еще три судна с зерном ожидают разгрузки за пределами порта Ашдод, общий груз которых составляет около 130 тыс. тонн зерна. На севере страны еще три судна с 186 000 тонн зерна ожидают разгрузки на элеваторах Гадот/Дагон в Хайфе, и еще одно судно разгружается непосредственно в порту Хайфы.



По его словам, около 8% годового импорта страны в настоящее время ожидают разгрузки вне портов. "Если мы посчитаем количество зерна, которое, как ожидается, прибудет в порты Израиля в ближайшие дни, мы достигнем 16-20% годового импорта страны, разгрузка которого будет задержана из-за неудачного управления разгрузкой зерна в портах Израиля", - отметил он.



Помимо высоких штрафов за задержку судов, некоторые из которых сделают продукты питания более дорогими для потребителей, он подчеркнул, что "это ощутимая опасность, что возникнет реальная нехватка зерна, которое должно быть выгружено как можно скорее, чтобы производить муку и кормить скот в Израиле".