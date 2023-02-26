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Закон о бюджете: победа импортеров - монополистов
26.02.2023 07:07 Алина Груднева

Закон о бюджете: победа импортеров - монополистов


Канал КАН сообщает о победе для компаний-гигантов, специализирующихся на импорте.

Министерство финансов исключило из Закона о мерах по ликвидации монополий реформу, согласно которой крупный импортер не сможет импортировать два бренда из одной категории. Эта мера была направлена на то, чтобы создать много импортеров на рынке и увеличить конкуренцию - но из конечного варианта закона она была исключена.

В министерстве финансов сообщили, что подобную реформу трудно провести  в рамках закона о бюджете, и потому правительство намерено осуществить ее в качестве отдельного законопроекта.

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