



Закон о бюджете: победа импортеров - монополистов



Канал КАН сообщает о победе для компаний-гигантов, специализирующихся на импорте.



Министерство финансов исключило из Закона о мерах по ликвидации монополий реформу, согласно которой крупный импортер не сможет импортировать два бренда из одной категории. Эта мера была направлена на то, чтобы создать много импортеров на рынке и увеличить конкуренцию - но из конечного варианта закона она была исключена.



В министерстве финансов сообщили, что подобную реформу трудно провести в рамках закона о бюджете, и потому правительство намерено осуществить ее в качестве отдельного законопроекта.