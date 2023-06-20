



Импорт российской нефти в Китай достиг максимума после вторжения в Украину

Китайский импорт российской нефти в прошлом месяце достиг самого высокого уровня после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, показали таможенные данные Пекина во вторник. Согласно этим сведениям, в мае Китай импортировал из России 9,71 млн тонн нефти по сравнению с 5,4 млн тонн в феврале 2022 года и 6,3 млн тонн в следующем месяце. об этом пишет Кyivpost.



Цифры показывают, что импорт российской нефти Китаем после вторжения Москвы в Украину почти удвоился. Они соответствуют отчетам о торговле, опубликованным в этом месяце, которые показали, что торговля Китая с Россией с февраля 2022 года взлетела до невиданного уровня.



Данные из Пекина показали, что товарооборот между двумя странами в прошлом месяце составил 20,5 млрд долларов, при этом китайский импорт из России составил 11,3 млрд долларов. Китай является крупнейшим торговым партнером России, и в прошлом году товарооборот между ними достиг рекордных 190 миллиардов долларов.



Во время саммита в марте президент Китая Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин пообещали увеличить объем торговли до 200 миллиардов долларов в 2023 году, приветствуя свое “безграничное” партнерство.



О том, что поставки российских энергоресурсов в Китай в этом году вырастут на 40%, заявил в прошлом месяце вице-премьер РФ Александр Новак.



Пекин заявляет, что является нейтральной стороной в войне на Украине, но западные страны критикуют его за отказ осудить Москву и за ее тесное стратегическое партнерство с Россией.