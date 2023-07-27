



Иммиграция в Канаду создает “мираж” экономического процветания – анализ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стимулировал экономический рост и ликвидировал пробелы на рынке труда за счет увеличения иммиграции. Но теперь новоприбывшие создают нагрузку на государственные службы и способствуют “перегреву экономики”, говорят экономисты. С 2015 году Трюдо привлек около 2,5 миллионов новых постоянных жителей, в результате чего население превысило 40 миллионов человек.



По данным Статистического управления Канады, в прошлом году население страны росло самыми быстрыми темпами с 1957 года, что позволило ей войти в число 20 самых быстроразвивающихся экономик частично компенсируя последствия старения жителей и увеличения расходов на здравоохранение.

По словам Марка Эрколао, экономиста TD Economics, во многом благодаря иммиграции Канада сравнялась с США по среднему росту ВВП чуть более чем на 2% за последнее десятилетие, что значительно выше среднего показателя G7 на 1,4%.



Управляющий Банка Канады Тифф Маклем считает, что иммиграция увеличивает как спрос, так и предложение, но общий эффект увеличил потребность в более высоких процентных ставках. Хотя иммигранты помогли уменьшить нехватку рабочей силы, они увеличили потребительские расходы и спрос на жилье, транспорт, образование и здравоохранение.



Исследовательская фирма Института Ангуса Рейда сообщила в прошлом году, что пятая часть канадцев в системе здравоохранения, финансируемой государством, не имеет семейного врача. По данным аналитической компании Inrix, в Торонто, крупнейшем городе Канады, в 2022 году средний водитель потерял 118 часов в пробках, что на 60% больше, чем в прошлом году, и является третьим по величине показателем в Северной Америке.



В то время как иммиграция увеличивает годовой ВВП, ВВП на душу населения вырос всего на 2,4% с первого квартала 2016 года по сравнению с 11,7% в США. Это означает, что богатство канадцев или их уровень жизни растет медленнее, чем в США.



“Канадская экономика в расчете на душу населения находится на низком уровне”, – говорит Дэвид Розенберг, главный экономист и стратег Rosenberg Research. “За счет роста населения вы можете создать этот мираж экономического процветания, но в конце концов это только мираж”.