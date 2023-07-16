



Илон Маск: Twitter потерял доходы от рекламы почти на 50%

В ответ на твит с бизнес-советами, Илон Маск написал 15 июля: “У нас по-прежнему отрицательный денежный баланс из-за почти 50-процентного падения доходов от рекламы и высокой долговой нагрузки”.



“Необходимо достичь положительного денежного баланса, прежде чем мы сможем позволить себе роскошь чего-либо еще”, – заключил он.



С тех пор, как прошлой осенью он приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, миллиардер пытается успокоить рекламодателей, которых насторожила отставка топ-менеджеров, массовые увольнения и отсутствие модерации контента. Некоторым известным персонам, забаненным разжигание ненависти, антисемитизм и экстремизм, разрешили вернуться на платформу.



В апреле бизнесмен сообщил, что большинство ушедших рекламодателей вернулись, ожидая что во втором квартале компания сможет выйти в “плюс”. В мае он нанял нового генерального директора Линду Яккарино, руководившей NBCUniversal, тесно связанной с рекламной индустрией.



Но с тех пор Twitter ввел ряд крайне непопулярных изменений, в том числе требование к пользователям пройти платную верификацию для использования онлайн-панели TweetDeck. Панель популярна среди компаний и новостных агентств для управления несколькими учетными записями.

Также Twitter ограничил количество постов, которые пользователи могут просматривать каждый день, чтобы “препятствовать несанкционированному сбору потенциально ценных данных”, как объяснил Маск.



В мае Inside Intelligence спрогнозировала, что в 2023 году Twitter заработает на рекламе менее 3 миллиардов долларов, то есть почти на треть меньше, чем в 2022 году.



В этом месяце у Twitter появился новый конкурент – Meta запустила текстовое приложение Threads и за несколько дней получила десятки миллионов пользователей. На это Маск ответил угрозой судебного иска за “кражу интеллектуальной собственности”. Согласно данным компания веб-аналитики SimilarWeb, в первые два дня после запуска Threads трафик в Twitter снизился на 5% по сравнению с тем же периодом неделю назад и на 11% – по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

