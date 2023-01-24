



Илон Маск разбогател, давая показания в суде

За два дня, в которые бизнесмен Илон Маск давал показания в суде Сан-Франциско, его состояние увеличилось почти на 11 миллиардов долларов.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индекс миллиардеров.



Согласно этому индексу, состояние Маска увеличилось на 10,6 миллиарда долларов с момента его выступления в суде в пятницу, 20 января. Это стало самым большим двухдневным приростом капитала с ноября.



Напомним, что Маск столкнулся с судебным иском о мошенничестве с ценными бумагами из-за твита в августе 2018 года, в котором он сказал, что "рассматривает возможность вывести Tesla в частную собственность" с ценником в $420 за акцию и что "финансирование обеспечено".



Инвесторы утверждают, что его заявления были ложью, из-за которой они понесли большие убытки. Сам бизнесмен заявляет, что между его твитами и ценой акций нет связи. Однако, акции Tesla выросли на 13,3% в день публикации твита.