



Илон Маск распорядился о сокращении штата Twitter - NYT

Илон Маск, возглавивший компанию Twitter, распорядился сократить количество сотрудников.



Увольнения продлятся до 1 ноября, сообщает New York Times со ссылкой на источники.



Масштаб сокращений пока неизвестен. Маск приказал провести сокращения по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие. Менеджеров попросили составить списки кандидатов на увольнение.



Как отмечается, дата 1 ноября выбрана неслучайно. 1 ноября сотрудники должны получить гранты на акции как часть своей компенсации. Сократив сотрудников до этой даты, Илон Маск может избежать обязанности выплачивать им грантовые средства.