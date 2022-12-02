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Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla
02.12.2022 07:46 Ольга Белозерова

Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla

Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla - Tesla Semi.

Презентация авто транслировалась на канале Tesla Daily.

"Tesla Semi проезжает 500 миль с полной загрузкой на одном заряде", - говорится в описании к видео про новую модель грузовиков.

Отмечается, что модель "построена как пуля" и оптимизирована для эффективности.

 

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