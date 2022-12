Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla - Tesla Semi.



Презентация авто транслировалась на канале Tesla Daily.



"Tesla Semi проезжает 500 миль с полной загрузкой на одном заряде", - говорится в описании к видео про новую модель грузовиков.



Отмечается, что модель "построена как пуля" и оптимизирована для эффективности.





