Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla
Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla - Tesla Semi.
Презентация авто транслировалась на канале Tesla Daily.
"Tesla Semi проезжает 500 миль с полной загрузкой на одном заряде", - говорится в описании к видео про новую модель грузовиков.
Отмечается, что модель "построена как пуля" и оптимизирована для эффективности.
Tesla Semi driving 500 miles, fully loaded, on a single charge pic.twitter.com/iZzomLcwZF— Tesla (@Tesla) December 2, 2022
Semi is built like a bullet, not a barn wall—optimized for efficiency pic.twitter.com/VeHue9gcaE— Tesla (@Tesla) December 2, 2022