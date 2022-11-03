



Илон Маск планирует сократить половину сотрудников Twitter

Илон Маск планирует сократить около 3700 рабочих мест в Twitter Inc, что составляет половину персонала, чтобы оптимизировать расходы компании, сообщило в среду Bloomberg News. Согласно отчету, новый владелец Twitter в пятницу проинформирует персонал о сокращениях.



Bloomberg также сообщает, что Маск намерен изменить политику компании, работающей в социальных сетях удаленно и потребует, чтобы сотрудники работали из офиса. Маск в своем твите опроверг сообщение New York Times, в котором говорилось, что он планирует уволить сотрудников Twitter до 1 ноября, чтобы избежать выплаты грантов на акции в этот день.