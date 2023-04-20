



Илон Маск объявил сроки поставки Tesla Cybertruck

Сегодня Tesla представила обновленную информацию о производстве Cybertruck, опубликовав финансовые результаты за первый квартал 2023 года .

На телефонной конференции после публикации результатов генеральный директор Илон Маск сделал новые комментарии, объявив, что Tesla планирует провести первые поставки нового автомобиля, ближе к “концу третьего квартала”.



Таким образом, первые поставки Tesla Cybertruck начнутся примерно в сентябре 2023 года. Это самые точные сроки поставок Cybertruck, которые компания предоставила на сегодняшний день.



Основываясь на запуске самых последних моделей Tesla, особенно Model Y ,можно ожидать, что Tesla поставит только несколько автомобилей во время доставки, скорее всего, только своим инсайдерам. Поэтому между поставкой и началом продаж могут пройти месяцы. Все зависит от того, насколько интенсивно происходит наращивание производства.



Маск также сообщил, что владельцы забронированных Cybertruck могут ожидать обновленную информацию о спецификациях и ценах в конце третьего квартала.



Tesla представила Cybertruck четыре года назад, еще в 2019 году, и с тех пор электрический пикап изменился. Маск указал, что Cybertruck будет доступен в новом топовом варианте с четырьмя двигателями, а не с первоначально анонсированной трехмоторной трансмиссией.



Ожидается, что будут объявлены другие спецификации, конфигурации и опции.