Миллиардер Илон Маск после долгих разбирательств, в том числе в суде, завершил сделку с Twitter.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице.

"Вход в штаб-квартиру Twitter", – написал он.

Кроме того, новоиспеченный владелец сменил статус на Chief Twit.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7