Илон Маск допустил банкротство Twitter
Бизнесмен Илон Маск в первом обращении к сотрудникам Twitter допустил, что компанию может ждать банкротство.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Предупреждение о возможном банкротстве компании прозвучало спустя около двух недель после того как Илон Маск купил Twitter.
С момента покупки компания столкнулась с несколькими "потрясениями". В частности, Маск объявил о сокращении сотрудников, а также о том, что работники должны вернуться в офисы.