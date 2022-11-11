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Илон Маск допустил банкротство Twitter
11.11.2022 08:33 Ольга Белозерова

Илон Маск допустил банкротство Twitter

Бизнесмен Илон Маск в первом обращении к сотрудникам Twitter допустил, что компанию может ждать банкротство.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предупреждение о возможном банкротстве компании прозвучало спустя около двух недель после того как Илон Маск купил Twitter.

С момента покупки компания столкнулась с несколькими "потрясениями". В частности, Маск объявил о сокращении сотрудников, а также о том, что работники должны вернуться в офисы. 

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