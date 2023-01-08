



Иерусалимская компания 200Apps была продана американской компании

Иерусалимская компания 200Apps была продана американской компании American Technology Services (ATS).



Компания была основана в 2014 году генеральным директором Алексом Яакобовым и разработала более 250 приложений для клиентов по всему миру. В список их клиентов входили Еврейское агентство , Toys R' Us и Koren Jerusalem. Их недавняя работа с Еврейским агентством включала услугу взаимного кредитования.



Яакобов сообщил журналистам, что "компания не вкладывала много денег в продажи и маркетинг за последние несколько лет из-за высокого спроса, который они создали. Однако мы знали, что для дальнейшего расширения нам потребуется наладить продажи и расширить команду".



Он также сообщил, что одной из основных причин, по которой состоялась сделка, заключается в том, что "у ATS есть сильная команда по продажам и существующие клиенты, что позволяет 200Apps расширяться в США и других странах".



ATS — это компания, предоставляющая полный комплекс услуг по технологической инфраструктуре и производительности.



Энди Уэйн, исполнительный вице-президент ATS, сказал, что "приобретение позволяет нам еще больше расширить наши предложения и обеспечить еще большую ценность для наших клиентов. 200Apps предлагает богатый опыт и творческие таланты, и мы рады использовать их навыки, чтобы помочь нашим клиентам добиться успеха".



200Apps была запущена или финансировалась за счет собственных средств до их продажи. Яакобов и его команда продолжат работать в компании в Иерусалиме.

