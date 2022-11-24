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IAI переносит центр разработки из Ашдода в Беэр-Шеву
24.11.2022 19:22 Ольга Белозерова

IAI переносит центр разработки из Ашдода в Беэр-Шеву

Совет директоров Israel Aerospace Industries (IAI) принял решение о переносе центра разработки и производства наземных военных систем из Ашдода в Беэр-Шеву.

Об этом сообщает Globes.

Предполагается, что на первом этапе от 200 до 300 сотрудников из тысяч, работающих в настоящее время в Ашдоде, будут трудоустроены в Беэр-Шеве в течение трех лет.

Первоначальное решение о создании завода в Беэр-Шеве было принято в 2019 году, но с тех почти ничего не было сделано для реализации решения. 

Председатель IAI Амир Перец подтвердил планы о переносе центра и добавил, что это решение символизирует видение IAI по развитию Негева. Перец добавил, что для продвижения этого видения потребуется участие правительства.

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