



IAI переносит центр разработки из Ашдода в Беэр-Шеву

Совет директоров Israel Aerospace Industries (IAI) принял решение о переносе центра разработки и производства наземных военных систем из Ашдода в Беэр-Шеву.



Об этом сообщает Globes.



Предполагается, что на первом этапе от 200 до 300 сотрудников из тысяч, работающих в настоящее время в Ашдоде, будут трудоустроены в Беэр-Шеве в течение трех лет.



Первоначальное решение о создании завода в Беэр-Шеве было принято в 2019 году, но с тех почти ничего не было сделано для реализации решения.



Председатель IAI Амир Перец подтвердил планы о переносе центра и добавил, что это решение символизирует видение IAI по развитию Негева. Перец добавил, что для продвижения этого видения потребуется участие правительства.