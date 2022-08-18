



И дебет с кредитом сошлись

В Минфине переполох. Аудиторы и счетоводы ходят друг к другу в кабинеты и вручную, на калькуляторах пересчитывают данные, которые им выдает компьютер.

Пересчитывают, обнуляют калькуляторы и снова пересчитывают, обмениваясь недоуменными взглядами. Такого никогда не было, что в финансовом балансе стране не только дебет сходится с кредитом, но еще и профицит получается. Остаются лишние деньги, которые в нынешней кризисной ситуации очень пригодятся государству Израиль.



На этой неделе главный аудитор Минфина Яхели Ротенберг сообщил, что по его «предварительным подсчетам» (трудно так сразу поверить в счастье) профицит бюджета в годовом исчислении составил 0,6% от ВВП, а в цифрах – 9,4 миллиарда шекелей. А если считать только с начала 2022 года, то профицит побил все исторические рекорды – 34,4 миллиарда шекелей.



Чем же объясняют финансисты такой феномен? Во-первых, экономический рост и, как следствие, рост налоговых поступлений в государственную казну. И это при том, что налоги у нас (за исключением сладких напитков и разовой посуды, вредных для здоровья и экологии) снижаются. На целый шекель снижен акциз на бензин, отменяются либо существенно снижаются таможенные пошлины на импорт самых разных товаров и продуктов питания. Во-вторых, снижаются расходы правительства.



Как же такое экономическое чудо с нами произошло? Ответ тоже очевиден. Последние 14 месяцев министром финансов у нас в стране был Авигдор Либерман, лидер партии НДИ, который за год с небольшим успел сделать гораздо больше, чем Исраэль Кац с Кахлоном и Штайницем вместе взятые.

Либерман снял страну с иглы дармовых, «халатных», денег и вернул израильтян на работу. Снова заработал бизнес, и в казну потекли налоги. В мае 2022 года базисный уровень безработицы у нас составил 3,4%, один из самых низких в мире, который можно считать нулевым. Даже если посчитать безработных «короны», то все равно получается очень симпатичный показатель 4,6% от общего рынка труда.



Либерман в тесном сотрудничестве с профессионалами, которые при Исраэле Каце прятались по углам, разработал и ратифицировал государственный бюджет. Отпала необходимость постоянно бегать за ультраортодоксами, которые сидели на всех финансовых потоках. При отсутствии госбюджета любые переводы должны были утверждаться на финансовой комиссии Кнессета, и сидевший там Гафни не подписывал ни один бюджет, если ему не отколупывали кусочек на ешивы. После прихода правительства перемен эта лавочка прикрылась, а во главе финансовой комиссии встал Алекс Кушнир, из одной с Либерманом партии. Поэтому государственные расходы значительно сократились, как отмечает главный аудитор.



Либерман сдвинул с мертвой точки многие реформы, в перспективу которых уже никто не верил. Сельскохозяйственная реформа, пенсионная реформа, жилищная реформа, и многое другое. Напомним, что Биби, который постоянно пиарился на экономической теме, а клевреты именовали его не иначе, как «мистер экономика», передал страну правительству перемен в чудовищном экономическом состоянии. Бюджетный дефицит составлял около 100 миллиардов шекелей, полстраны сидело на пособиях, а министр финансов Кац раздавал направо и налево предвыборные деньги.



Очень многие сегодня говорят, что устали от бесконечных выборов. Это можно понять, но скорее всего это просто такая поза. Вот такой я аполитичный, и мне отвратительны все политики без исключения! Так не бывает, так не работает. Мы живем в демократической стране, где многие вещи реально зависят от нашего выбора. Надоело ходить на избирательный участок? Так вам для этого дается целый выходной. Учтите, что на выборах все будет зависеть от каждого мандата. Вернутся Биби с ультраортодоксами – сразу взлетят расходы и налоги, а доходы упадут. Наше экономическое положение реально ухудшится. Поэтому в день выборов не ленитесь, проголосуйте за партию НДИ и за здоровую экономику. И пусть аудиторы Минфина и дальше удивляются.