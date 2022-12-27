



Хватило на полгода: Россия хочет возобновить работу газопровода "Ямал – Европа"

Россия готова возобновить поставки газа в Европейский союз через газопровод "Ямал – Европа". Об этом сообщают российские СМИ.



По словам вице-премьер-министр РФ Александра Новака, работа газопровода была остановлена "по политическим мотивам". Но сейчас, как считает российский чиновник, в Европе существует дефицит газа, а у России "есть все возможности для возобновления поставок".



"Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, которая закончилась диверсиями против "Северного потока", – сказал Александр Новак.

При этом вице-премьер РФ полагает, что в спрос на российский газ в Европе увеличился.



"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на газ есть. Потому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции", – добавил он.



Поставки газа через Польшу по принадлежащему ей участку трубопровода "Ямал – Европа" был прекращены в мае 2022 года. В России тогда заявили, что прекращают прокачку "голубого топлива" из-за санкций против ряда иностранных компаний, в числе которых и EuRoPol GAZ, владеющая польским участком газопровода "Ямал – Европа".



Кроме того в "Газпроме" пожаловались, что Польша ранее "неоднократно нарушала права" российской компании, которая является акционером EuRoPol GAZ, а 26 апреля санкциями заблокировала "Газпрому" возможность управлять акциями, другими ценными бумагами и получать дивиденды.