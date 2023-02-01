



Худший месяц с 2020 года: Pfizer потеряла 40 миллиардов долларов

Американская фармацевтическая компания, одной из первых в мире создавшая вакцину против коронавируса, зафиксировала самый плохой месяц на рынке с июня 2020 года. Акции Pfizer в январе 2023 года стремительно обесценились, поскольку инвесторы ожидали сложного периода для продуктов компании, связанных с коронавирусом. Речь идет о спаде на уровне 14%.



Из-за этого рыночная капитализация американской компании стремительно уменьшилась на 40 миллиардов долларов всего за месяц. В последнем финансовом отчете Pfizer показал результаты слабее, чем ожидали прогнозы.



Во время пандемии акции фирмы получили мощный стимул благодаря разработанным продуктам, принесшим миллиарды долларов от продаж. Это также относится и к другим фармацевтическим игрокам в секторе. В частности, в 2021 году биотехнологическая компания Vaccitech Limited, создавшая вакцину против коронавируса AstraZeneca, заявила о намерении выйти на фондовую биржу.



Ценные бумаги Pfizer торгуются на уровне 44 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 245,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

