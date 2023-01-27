



Худшие результаты за 20 лет: Intel несет убытки

Американский компьютерный гигант Intel опубликовал бизнес-результаты за последний квартал 2022 года.



По данным компании, в течение календарного года наблюдались худшие результаты со времен кризиса, произошедшего более 20 лет назад.



Квартальная выручка снизилась примерно на 32% до 14 млрд долларов. Годовая выручка сократилась примерно на 20% до 63,1 млрд долларов.



Чистая прибыль за квартал тоже значительно снизилась. Убыток составил около 700 миллионов долларов по сравнению с прибылью в размере 4,6 млрд в прошлом году. Чистая прибыль за год тоже снизилась - примерно на 60% до 8 млрд долларов.

