



HP увольняет 100 сотрудников в Израиле

Техногигант HP объявил об увольнении 100 сотрудников в Израиле, в том числе некоторых подрядчиков.



Об этом сообщает "Калкалист".



На такой шаг компания пошла в рамках глобальных сокращений. Увольнения затронут сотрудников всех подразделений компании в Израиле, в которых в общей сложности работает около 2500 человек.



Ожидается, что ноябре прошлого года HP объявила, что к концу 2025 года намерена лишить работы от 4000 до 6000 из 51 000 сотрудников, что составляет примерно 12% от всего персонала. Сокращение штата позволит техногиганту сэкономить 1,4 млрд долларов в течение трех лет. В свою очередь, в 2019 году компания уволила до 9000 сотрудников по всему миру.



"HP продолжает инвестировать в центры производства и разработки в Израиле, а также в рост бизнеса подразделения промышленной печати. Эти шаги, предпринятые в соответствии с текущими рыночными вызовами, позволят компании сосредоточиться на своих двигателях роста. HP продолжит внедрять инновации, уделяя особое внимание процессам оцифровки с помощью передовых, гибких и творческих технологий", - сказано в заявлении компании.