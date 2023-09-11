



Цены на жилье в Израиле падают, но в отдельных регионах – растут

Цены на жилье в Израиле падают. Но хотя три региона снижают общий средний показатель, в трех других регионах цены фактически растут.



С октября 2022 года индекс цен на жилье Центрального бюро статистики вырос очень незначительно, но с марта 2023 года цены на жилье упали на 0,8%. Тель-Авивский округ лидирует в снижении, особенно в апреле и мае, а с января 2023 года цены в Тель-Авивском округе снизились на 2,8%.



В Центральном округе цены продолжали расти до начала 2023 года, но с тех пор упали на 2,5%. В Южном округе цены упали на 2%, но за последние два месяца стабилизировались и в этом году снизились на 0,6%.



В Северном округе цены на жилье выросли на 3% в течение 2023 года, и это после того, как в феврале рост уже достиг 4,5%. В Иерусалимском округе цены выросли на 1,8% с января, а в Хайфском округе цены на жилье в этом году выросли на 1%.



Три района, где зафиксировано падение цен (Тель-Авив, Центральный и Южный), являются самыми крупными и наиболее застроенными. В Тель-Авиве (56%) и центральных округах (48%) отмечается наибольшее падение покупок новых квартир.



В Южном округе зафиксировано меньшее падение – на 21%, и в настоящее время он является лидером по продажам новых квартир. Но темпы строительства относительно высоки, и на конец июня этого года в запасе осталось 11 тысяч непроданных квартир.



Судя по сегодняшним темпам продаж, этих фондов хватит еще на 18 месяцев, и они продолжают расти. Почти 20% предложения новых квартир в Израиле приходится на этот район.



В Тель-Авиве имеется фонд из более чем 17 000 квартир, которого хватит почти на три года. В Центральном регионе около 14 тысяч новых непроданных квартир, запаса хватит примерно на два года. На Севере (3700), в Иерусалиме (6200) и в Хайфе (4200) – фондов недвижимости хватит на год.