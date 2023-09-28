



Хорошие новости для водителей: цены на бензин не поднимутся

В четверг, 28 сентября, министр финансов Бецалель Смотрич подписал очередной приказ о снижении налога на покупку и акцизного налога на бензин.



Таким образом, ожидается, что в октябре стоимость топлива останется неизменной.



С 1 сентября бензин подорожал на 0,08 шекеля до 6,94 за литр. Плата за обслуживание в размере 0,21 шекеля осталась неизменной.



Напомним, что в целях снижения цены на топливо для потребителя, на фоне роста цен, с апреля 2022 года действуют временные положения, снижающие налог на покупку и акцизный налог на бензин.

