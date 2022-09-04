



Хочешь инвестировать, но нет денег?!

Я не помню, кто сказал эти слова, но это классно и почти всегда правильно:

“Если есть классная и очень стоящая сделка, то деньги всегда найдутся”.



Мой совет - на самом деле исходить из этого. Я сейчас вам покажу несколько путей нахождения денег на стоящую сделку и начну с нескольких показательных историй из моего инвестиционного опыта.



История 1

В 2014 году я вел проект одного большого инвестора. Один из его бизнесов был, покупать этажи в офисных зданиях на стадии начального строительства, а потом делить их на маленькие офисы и дорого продавать. Приведу здесь числа, что бы было понятнее, о чем речь. Покупал он за $2000-2500 за метр, потом делил и продавал за $3500-4500 за метр.



После уплаты налогов и затрат он заработал за 3 года от $500 до $1000 за метр.

Тому, кто новичок в инвестициях и не знает все детали сделки, может показаться, что это невысокая прибыль: 20%-35% за 3 года.

Но продвинутые и опытные инвесторы, которые прочитали главу моей книги о финансировании (😊), знают, что если инвестор вложил только 25-30% до продажи, то на самом деле заработал 100% на вложенный капитал за 3 года. А это уже потрясающее, согласитесь.



К слову сказать, что я занимаюсь этим уже более 12 лет и продал с моей командой RECOM сотни таких маленьких офисов.

Теперь, к истории о нахождении денег на классную инвестицию.

На одном из этажей, который я делил и продавал для этого большого инвестора, я почти закрыл очередную сделку размером около 200 м^2.

Клиент покупал для личного пользования, долго торговался, думал, колебался и мы всё-таки закрыли день подписи, на которую он не пришел.



Когда происходят в бизнесе подобные вещи, я останавливаюсь и думаю, что делать.

Я анализирую ситуацию:



- думаю, что сделал не так

- все ли сделал для закрытия сделки, и можно ли еще исправить ситуацию и вернуть сделку

- что делать дальше и как настроить продажу с этого момента

- и… всегда думаю: “А не купить ли мне самому эту сделку? Почему собственно нет?”



Я так думаю, теперь каждый раз, когда есть классная сделка, и это происходит с 2012 года, когда я очень тяжело продавал офис на 34 этаже вBSR4 с балконом на море и парк. А когда героически продал, подумал, почему я “глупец” сам не купил этот офис. И даже, если бы мне не хватало денег, я мог это сделать с друзьями.



Так вот я остановился и подумал, как я смогу закрыть сделку, которая сейчас не закрылась.

И я придумал:



- я улучшу офис, сделаю проход к нему более коротким и удобным (так было можно, как оказалось);

- я попрошу эти 200 м^2 продать мне как 3 маленьких офиса: 40, 60 и 100;

- и самое главное, я предложу закрыть сделку, в виде взятия опции, с правом ее продажи. Это значит, я заплачу только 5% от суммы сделки, и за 6 месяцев я должен или продать сделку другому (продать опцию), или купить самому и доплатить еще 95%. Была третья опция - потерять 5%, которые заплатил за покупку опции. Сделка была где-то около $700,000 вместе со стоянками.

-И мне нужно было где-то около 6% включая затраты на адвоката, 6% от $800,000, значит, что мне надо было найти очень быстро $42,000.



Я не знаю, или рассказывал вам, но я никогда не держу относительно большие суммы на счету. Когда я зарабатываю, то тут же инвестирую в недвижимость. Поэтому и сейчас на счету не было свободных денег. До начала поиска денег проверил с продавцом, что он согласен на сделку в том виде, как я ее здесь описал, и я получил положительный ответ.

Теперь осталось найти деньги, и я начал думать.

Были разные мысли по этому поводу и оказалось самым простым и успешным обратится в свой банк.

Ребята, вы не поверите. Это было проще простого. Я позвонил своему банкиру (звучит круто, но это клерк в банке, который дает мне сервис). Я сказал, что мне надо на бизнес, (можно и не на бизнес) около $50,000 на 1 год ссуду типа “грэйс”, так чтобы я платил только проценты. Ну и конечно, попросил лучшие условия, которые они могут дать для любимого клиента.

И я это получил и даже не должен был идти в банк. Я подписал все документы и выслал все по электронной почте.

Вот такая увлекательная история про поиск денег для классной сделки.

Не буду занимать ваше время рассказом, чем закончилась эта сделка. Только скажу, что по прибыльности, это была лучшая сделка в моей жизни.



История 2

Наша в RECOM мега сделка с2017 до 2020, была организация 9 групп покупателей для покупки 9 этажей в супер большом и престижном проекте премиум-класса, который называется LYFE. Идея заключалась в том, что застройщики продавали в большинстве случаев этаж целиком или готовая «дележка» нам не подходила. Стоимость целого этажа была $5,000,000-$6,000,000 каждый. Таких покупателей на рынке немного, или скажем, привести их вместе сразу очень трудно.

Да и, между нами, такие покупатели (не все) часто делают большие сделки сами, так как видят рекламу или уже находятся в списках потенциальных клиентов застройщика.



Так вот, мы тоже очень хотели войти в эти сделки. Я понял, что купить в этом проекте это редкая возможность и ее нельзя упускать.

С другой стороны, это 9 этажей, 9 сделок и нужно много денег для входа во все эти сделки. Эти сделки мы закрывали в два этапа: 3 этажа в 2017 и 6 этажей в 2019.

И еще важное замечание – я не только должен был найти покупателей, я обязан был тоже входить в эти сделки сам, так как другие участники сделки хотели видеть меня среди инвесторов. Так инвесторы чувствовали себя более уверенно.

Конечно же я сам очень хотел инвестировать, но где же найти деньги?

И вот опять я должен найти решение этой задачи.

Подумав и закинув все числа в эксель, я понял, что я сделаю:



- первое и самое главное, я договорился с застройщиком, что первый взнос при подписании договора, будет 15%. И это очень помогло;

- затем, я поделил этажи так, чтобы я и другие инвесторы смогли приобрести небольшие офисы: начал с 100-150 м^2 и впоследствии дошел до 60-70 м^2;

- затем я решил продать офисы, которые у меня были в других проектах. Я проверил и увидел, что зарабатываю больше, если продам, нежели оставлю эти площади для сдачи (на самом деле, это почти всегда правильно);

- и все равно денег не хватало, и я посчитал комиссионные, которые получу, когда закрою эту сделку и увидел, что это очень помогает, но все равно этого не хватает;

- тогда я обратился к своему страховому агенту и спросил, как можно получить выгодное финансирование на деньги пенсии и фонда повышения квалификации.

Оказывается, что это работает потрясающе и можно получить большие суммы под мизерные проценты и на 7 лет в виде ссуды «балон». Это значит, что я ничего не плачу целых 7 лет, а получаю деньги, которые инвестирую и здорово на них зарабатываю.

Так я окончательно нашел необходимые мне деньги и инвестировал как хотел.

Супер.

Это были сделки высшего пилотажа. Я и моя команда гордимся ими. Так я смог приобрести 10 офисов общей площадью около 750 м^2.



История 3

В связи с короной, подорожания недвижимости в Израиле и снижения прибыльности, мы зашли в рынок американской недвижимости, потому что инвесторы хотели инвестировать и зарабатывать больше в стране, где доход высокий и рынок сильный. И именно поэтому мы открыли направление инвестиций в Америке и уже несколько лет успешно там работаем.

Расскажу вам пример как ко мне пришел Юрий, который хотел инвестировать, но у него не было денег. В то время он учился в университете и работал в охране. После того, как я рассказал ему про нашу инвестицию в мульти-фэмили в Хьюстоне, я увидел в его глазах, желание инвестировать, но он не знал где взять на это деньги. В тот момент он изучал основы экономики в университете и на одном из курсов выучил, что брать кредит в банке — это не преступление, а наоборот. Понимая, что, беря кредит в банке под определенный процент и инвестируя эти деньги в проект, который приносит больше, чем стоимость денег в банке, он зарабатывает, а не теряет. На той же неделе позвонив во все самые большие банки Израиля и узнав под какой процент может взять кредит, он понял, что как работник Интела, у него есть возможность о которой он не знал взять в кредит под базовую ставку (на то время 1.65%) плюс 0.5%. И зная какой ожидаемый доход может принести обсуждаемая инвестиция, после простых математических расчетов, он взял деньги в кредит и инвестировал их с нами.

На сегодняшний момент Юрий получает каждый квартал деньги от сделанной инвестиции. Позже этот молодой инвестор инвестировал похожим способом еще в один проект, но уже в Вашингтоне и на этом не собирается останавливаться и проверяет с нами новые инвестиции.



Ну теперь мы можем подытожить, что может быть источником капитала для инвестиции в недвижимость в Израиле или за рубежом.



Напомню, наше золотое правило: решение есть всегда, а те, кто его не находят, это только оправдание и точка.

Решение есть даже для тех, кто не много зарабатывает, но эти решения конечно же сложнее и более ограничены.

Я надеюсь, что никого не обижу, но скажу, что бедность — это порок.

Это порок для всех, у кого есть ноги, руки, голова и он не инвалид.

Все мы должны желать лучшей жизни, думать, тяжело трудится, и деньги обязательно появятся.



А вот и список разнообразных путей нахождения денег для очень важных и даже необходимых для нас всех инвестиций в недвижимость.



1) Зарабатывать хорошо на основной работе, или подрабатывать, или создать свой малый бизнес и откладывать 20-30% от прибыли каждый месяц для инвестиций в недвижимость.



2) Брать в банках или в других финансовых организациях выгодные ссуды. Для лучших условий, я всегда советую своим друзьям-клиентам открывать счета в нескольких банках. Так легче вести переговоры.



3) Заложить существующую недвижимость и сделать рефинансирование. Классное решение, всем советую. Это живые деньги, которые должны работать и приносить Вам прибыль.



4) Продать невыгодные активы. Ну, например, квартира купленная в Израиле для инвестиции это невыгодный актив, который приносит 2-3% годовых, до учета инфляции и процентов банку.



Так же советую избавиться от пассивов. Например, купленную машину лучше продать и брать в лизинг и так освободить деньги для инвестиций.

Дом, в котором живем, тоже является пассивом и можно, продав его инвестировать и зарабатывать в 3-5 раз больше, чем экономим на съёме. Разве не жалко терять, когда можно зарабатывать?



5) Можно взять супервыгодные ссуды на пенсионный фонд и фонд повышения квалификации.

Я сделал это по максимуму и получил деньги от страховых компаний под 1%-2% годовых на 7 лет без возврата: не плачу не проценты и не основной фонд ссуды. Это называется деньги бесплатно, согласны?



6) Можно всегда занять у близких, родственников. Особенно в прогрессивных семьях, как например в семьях, где родители поощряют инвестиции в недвижимость.



7) Часто можно взять ссуду на работе. Если вы классный и нужный работник, работодатель будет рад вам дать ссуду, и таким образом еще сильнее привязать вас к своей компании.



8)Если Вам не хватает денег на конкретную инвестицию, приведите друзей, родственников, чтобы инвестировали с вами. Так Вы сможете зайти в сделки, на которые Вам не хватает денег и получите комиссионные, которые сможете инвестировать тоже.



9) Есть еще классная идея - Вы проверяете опции для инвестирования, и вы нашли классную сделку, где планируете заработать 10%-15%-20%-25% годовых. Такие сделки есть, я и моя команда делаем такие уже 12 лет.

Найдите людей (и таких много), которые дадут вам деньги под 5%-6%-7% годовых. Остается только обсудить гарантии, но это уже отдельная тема.

Такая сделка может показаться рискованной. В этом случае важно знать, что есть правило - любая вещь может быть рискованной, если не знать, как ее делать.

Вот тут почти все зависит от вас - учитесь, узнавайте, проверяйте и риск станет близким к нулю.

Я, например уверен, что только ленивые и чересчур самоуверенные люди теряют деньги.

Вот так вот, мои дорогие.

Надеюсь, помог и теперь у вас на самом деле нет оправдания и причин не инвестировать в недвижимость.

Напомню, что у нас сегодня есть сделки, где инвестор может зайти в классную сделку уже с-50,000$.



Смотрите видео на все эти темы в нашем супер интересном YouTube канале – Таки Недвижимость: https://www.youtube.com/channel/UC7dk9_7_JHbyn3LuO7Ai9lQ/videos



Пишите или звоните нам: 03-6965533



Мы здесь, чтобы помочь!







Давайте знакомиться. Посмотрите, что я и моя команда делаем и как инвестируем, сколько зарабатываем вместе с инвесторами при правильных инвестициях в недвижимость.



И если Вам понравится, Вы можете инвестировать с нами.



Но это вторично. Важно, чтобы вы проверяли информацию, анализировали, принимали правильные решения и становились более эффективными.



Искренне ваши,



Алексей Молчанов и команда Recom&RecomUSA



*На правах рекламы

