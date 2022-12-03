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Хитроу столкнется с забастовками перед Рождеством
03.12.2022 02:30 Ольга Белозерова

Хитроу столкнется с забастовками перед Рождеством

Пассажиры, которые планируют отправиться в путешествие из Хитроу на праздники, могут столкнуться с проблемами, поскольку операторы багажа проголосовали за забастовку с 16 декабря.

72-часовая забастовка затронет рейсы, выполняемые 10 крупными авиакомпаниями из терминалов 2, 3 и 4 аэропорта Хитроу, сообщает ВВС.

Профсоюз Unite заявил, что работники наземного обслуживания Menzies Aviation не получили предложения о "справедливой" оплате труда. В споре участвуют 350 рабочих, нанятых Menzies, которым предложили более низкую плату, чем другим грузчикам.

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